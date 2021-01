Gravina: “Rinnovo il calcio: Champions, Superlega e democrazia sportiva”

MILANO – Gravina si ricandida. Il numero uno del calcio italiano vuole continuare a mantenere il suo ruolo. E a suo dire, fare ancora di più. Nell’intervista al Corriere dello Sport, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha detto la sua sulla Superlega, un possibile campionato tra le grandi del Vecchio Continente: “E’ un’ipotesi che non considero proprio. E mi rimetto a quanto assicurato dall’Uefa: la Superlega non si fa. Ma non credo che Agnelli parlasse di quello. L’obiettivo è un altro: far crescere il calcio, rafforzare la Champions dal 2024, senza mortificare i campionati nazionali. Nessuno che ami il calcio potrebbe cavalcare rivoluzioni che modifichino gli equilibri della democrazia sportiva”.

UN CAMPIONATO COME MAI NEGLI ULTIMI ANNI E IL RITORNO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC – Insomma, le novità sembrano essere dietro l’angolo. Intanto stiamo assistendo ad uno dei campionati più belli ed equilibrati degli ultimi anni. Di seguito a tal proposito, la classifica della Serie A dopo i tre anticipi del 17^ turno: il Milan ha battuto il Torino e ha portato a 4 i punti di vantaggio sull’Inter che domani sarà impegnata sul campo della Roma terza in classifica. I rossoneri hanno goduto del rientro di Zlatan Ibrahimovic, tornato in campo 48 giorni dopo l’ultima volta, la vittoria del San Paolo contro il Napoli, decisa proprio da una doppietta dello svedese. Tra l’altro con la vittoria contro il Torino a San Siro per 2-0 grazie alle reti di Leao e Kessie, il Milan è salito a quota 40 punti in classifica dopo 17 giornate: a questo punto del campionato, nell’era dei tre punti a vittoria, i rossoneri hanno fatto meglio solo nella stagione 2003/04 (42).

EMilan (+1) 40

Inter 36

Roma 33

Atalanta 31

Juventus (-1) 30

Sassuolo 29

Napoli (-1) 28

Lazio 25

Hellas Verona 24

Benevento (+1) 21

Sampdoria 20

Bologna 17

Udinese (-1) 16

Fiorentina 15

Cagliari 14

Spezia 14

Genoa (+1) 14

Torino (+1) 12

Parma 12

Crotone 9

