Sabadini non ha dubbi: “Milan, grazie ai giovani partirai subito molto forte!”

"Il Milan non avrà problemi, partirà subito forte grazie ai suoi giovani ed ai suoi talenti": così Giuseppe Sabadini in merito al Milan

Redazione Il Milanista

Giuseppe Sabadini, quando parla del Milan, lo fa ma senza alcun tipo di esitazione. Anzi tutt'altro. Ne parla ma con una fermezza e una decisione assoluta. Per lui infatti, questo precampionato condotto in modo eccellente non è affatto un caso. Assolutamente no. Un motivo ci sarà. Non deve sorprendere, e l'ultimo Scudetto ne è un chiaro esempio. Tant'è che per Sabadini il Milan continuerà esattamente come ha concluso la scorsa stagione: ovvero vincendo, come se fosse un rullo compressore. Gli avversari infatti non dovranno più considerare i meneghini come dei semplici outsider, bensì come dei veri e propri avversari e contendenti al titolo. Ne più ne meno.

La forza nel Diavolo la si può ritrovare nell'unione del gruppo, nello spirito di squadra, il quale è talmente denso e potente che in molti hanno affermato che "stare al Milan ora è come essere in una famiglia". Parole chiare e forti che fanno capire una volta di più quanto quello rossonero sia un ambiente talmente coeso e unito da far paura a chiunque. Tornando al nostro Giuseppe Sabadini, fra l'altro ex calciatore e attualmente allenatore, non ha avuto assolutamente alcun tipo di problema a rilasciare le seguenti affermazioni.

L'ex difensore ha rilasciato le sue dichiarazioni riguardanti il periodo di forma del Milan nel corso del programma Maracanà, in onda su TMW Radio. E noi, cari amici fedeli e lettori del nostro network, IlMilanista.it, ve le riportiamo in anteprima solo per voi. Qui di seguito le parole di Giuseppe Sabadini: "Il Milan sono già 2-3 anni che giocano insieme, hanno automatismi che gli altri non hanno. Sono giovani ed entrano subito in forma. Le squadre più in forma devono partire bene, poi con i Mondiali ci saranno problemi. La Roma ha un allenatore come Mou e conta, si è rinforzata moltissimo e sarà un'altra pretendente almeno per i primi 4 posti".