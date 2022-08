Calciomercato Milan, Maldini ha deciso: lo manda via! E al suo posto… | News

La mediana è il reparto più chiacchierato. Sia perché Maldini e Massara sono alla ricerca di un sostituto di Kessie, sia perché un altro rossonero sarebbe già con le valigie in mano. Parliamo di Tiemoué Bakayoko. Il francese infatti sarebbe stato definitivamente fatto fuori dal progetto tecnico di Pioli, la decisione sembra ormai presa. Bakayoko è in uscita e il suo entourage - come riferisce Tuttosport - sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Con l'ex Chelsea out, è scontato che il Milan ben presto accelererà per un nuovo colpo a centrocampo. E proprio da questo punto di vista, in queste ore sono arrivate news decisamente importanti e sorprendenti <<<