Milan, Maignan fuori un mese: si prepara Tatarusanu

Arrivano brutte notizie per il Milan. Mike Maignan si è infortunato nei giorni scorsi durante il ritiro con la Nazionale francese e dovrà rimanere fuori per un mese. Quella dell’estremo difensore sarà un’assenza importantissima nella formazione di Pioli, soprattutto in seguito alle perfette prestazioni messe in campo nelle ultime giornate. Il club meneghino è già al lavoro per cercare una soluzione per poterlo sostituire, soprattutto in Champions League.