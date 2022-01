Albertosi: “Giroud fa gol solo di testa, questo Milan non lotterà per il titolo”

L'ex portiere del Milan Enrico Albertosi ha parlato della lotta Scudetto dopo Milan-Juventus di ieri sera a San Siro.

Ai microfoni di Tutto Mercato Web ha parlato l'ex portiere del Milan Enrico Albertosi che sul big match di ieri tra Milan e Juventus ha detto: "Chance scudetto per il Milan? Poche se il Milan è quello visto contro la Juve. Il rischio è che vada come l'anno scorso: ha lottato con l'Inter fino a un certo punto e poi quando i nerazzurri hanno spinto ancor di più, il Milan non ha avuto la capacità e la possibilità, e non la voglia, di reagire. Se pagherà la diversità di rosa? Sì e anche la differenza delle punte: Ibra ieri forse poteva far meglio di Giroud ma non sono attaccanti da Milan. Giroud è un buon rincalzo, servono punte più vogliose e che vadano di più alla conclusione. Giroud se non fa gol di testa non lo fa in altro modo”. Queste le parole dell'ex portiere del Milan Enrico Albertosi che ha parlato a Tutto Mercato Web della lotta Scudetto dopo Milan-Juventus di ieri sera a San Siro.