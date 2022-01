Milan, si valutano quotidianamente le condizioni di Zlatan

Il campione svedese Zlatan Ibrahimovic è uscito malconcio dalla gara contro i bianconeri di ieri sera. Verranno valutate le sue condizioni.

Nella serata di ieri sera, il Milan ha affrontato la Juventus, nella 23esima giornata di Serie A.Il big match di San Siro è terminato a reti inviolate ed ha lasciato entrambe le squadre con l'amaro in bocca. A farne i conti è stato nuovamente il Milan, che al 28esimo minuto ha dovuto fare a meno del proprio bomber Zlatan Ibrahimovic, uscito per un fastidio al tendine d'Achille. Saranno importanti i prossimi giorni per capire l'entità del problema dato che per lo svedese non sono previsti esami strumentali in giornata. Zlatan infatti verrà valutato quotidianamente a Milanello dallo staff medico rossonero ed approfondito durante la sosta.