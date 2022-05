Giroud: “Sono stato decisivo anche se ho passato una stagione difficile”

L'uomo Scudetto del Milan è stato senza ombra di dubbio Olivier Giroud. L'attaccante francese ha parlato del suo campionato

Il forte attaccante francese del Milan Olivier Giroud ha parlato in esclusiva all'Equipe dopo la vittoria dello Scudetto con il Milan e ha detto: “Ho passato un periodo difficile ad inizio autunno con il Covid, poi ho avuto dolore alla schiena. Ma ho stretto i denti. Sono stato decisivo in partite chiave come con la doppietta nel derby, con il gol a Napoli o il gol contro la Lazio. Si è conclusa la stagione con questa doppietta con il Sassuolo. Finisco con quattordici gol stagionali e quattro assist”. Queste le parole del forte attaccante francese del Milan Olivier Giroud il quale ha parlato in esclusiva all'Equipe dopo la vittoria dello Scudetto con il Milan.

L'ex attaccante Nicola Amoruso è intervenuto in esclusiva a Sky Sport e su Zlatan Ibrahimovic ha detto: "Ho la netta sensazione che Ibra non voglia smettere. Per lui arrivare in un Milan in difficoltà e aver contribuito alla costruzione di un gruppo e di una mentalità, è stato un vero miracolo. Lo abbiamo visto poco in campo ma credo voglia far crescere ancora di più questa squadra anche in Europa. Credo lo vedremo un altro anno per aiutare i compagni e Pioli". Queste le parole dell'ex attaccante Nicola Amoruso il quale è intervenuto in esclusiva a Sky Sport e ha parlato di Zlatan Ibrahimovic.