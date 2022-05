News Milan / 150 milioni o due contropartite e meno soldi?

La stagione dei rossoneri si conclude con la parata rossonera che celebra il 19° Scudetto della storia del club. Ora tutte le energie sono focalizzate nella sessione estiva per rinforzare una squadra che è già molto solida e competitiva.

Oltre agli affari in entrata il Milan dovrà essere brava a blindare a Milano tutti i protagonisti che hanno reso grande il Milan in questa stagione. L'interesse delle grandi squadre europee per alcuni profili rossoneri è inevitabile viste le grandi prestazioni dei ragazzi di Pioli.