Giroud cuore d’oro: dopo l’allenamento regala gli scarpini al piccolo tifoso

A riportare la notizia è Sky Sport che sottolinea il bellissimo gesto di Olivier Giroud

Il Milan sta preparando il big match di domenica sera allo Stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Un match che Pioli vuole vincere per mantenere la prima posizione in classifica, sperando in un difficile passo falso del Napoli impegnato nel derby contro la neopromossa Salernitana.