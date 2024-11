Il Giorno: “San Siro, per il nuovo stadio Inter e Milan dovranno versare…”

Continua a far discutere la questione relativa al futuro di San Siro. A tal proposito oggi IlGiorno ha titolato così: "San Siro, per il nuovo stadio Inter e Milan dovranno versare 60 milioni al quartiere".

Il valore complessivo è di 196.988.465 euro, suddiviso in: 124.005.204 euro come valore complessivo dell’area Ambito Gfu San Siro e 72.983.260 euro come valore dello stadio nello stato di fatto.

In conclusione: “Una cifra così composta: 20.942.373 euro come oneri di urbanizzazione primaria; 16.517.928 euro come oneri di urbanizzazione secondaria; 22.088.729 euro come contributo concessorio sul costo di costruzione/trasformazione".