Sinner a Fonseca: “Complimenti mister per aver vinto contro il Real”

Jannik Sinner, grande tifoso milanista e campione indiscusso del Tennis continua a mettere in fila successi. Il numero uno del mondo batte anche Medvedev e fa 3 su 3 nel Round Robin delle Nitto ATP Finals qualificandosi come primo del girone in semifinale. Ad omaggiare e festeggiare con lui Paulo Fonseca, tecnico rossonero che gli ha regalato una maglia del Milan speciale con il suo nome. Lo scambio di battute tra i due è un complimento continuo. Il video social postato dal Milan su Instagram è un incontro tra milanisti.