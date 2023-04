Il giornalista: “La tegola Osi ha fatto male, ma c’è un effetto positivo”

"Fosse l’Iliade, Giovanni «Patroclo» Simeone vestirebbe l’armatura di Victor Osimhen e scenderebbe in battaglia contro il Milan facendo finta di essere Achille. Ma questo è calcio, altro outfit. Se il Cholito si mette sulla faccia la maschera del nigeriano, lo sgamano subito. Non c’è trucco che tenga. Il Napoli attaccherà il Diavolo senza Osimhen, sicuramente domani e forse anche mercoledì 12 a San Siro. Per il ritorno del quarto di Champions al Maradona, il 18, si vedrà. Nessun dubbio invece su cosa perde Luciano Spalletti: tantissimo, il capocannoniere del campionato, un centravanti da 21 gol in 23 partite, 8 nelle ultime 8 del girone di ritorno, l’attaccante più immarcabile della Serie A, per le sue caratteristiche tecniche e per la sua imprevedibilità tattica. Osimhen è l’assolo di sax che porta in cielo la musica perfetta dell’orchestra Napoli; è un instancabile picconatore che di strappo in strappo, di assalto in assalto, in cielo o in terra, alla lunga sgretola le difese."