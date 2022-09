Milan, ecco quali sono i giocatori più pericolosi della formazione campana

Mancano sempre meno ore alla sfida di San Siro tra il Milan e il Napoli, valida per la settimana giornata di campionato. Prima della sosta per le Nazionali, è in programma questo scontro diretto tra due rivali per la vittoria dello Scudetto. Gli uomini di Pioli sono concentrati e vogliosi di portare a casa i tre punti. Tuttavia ci sono dei giocatori molto pericolosi tra i partenopei e sarà importantissimo non dargli modo di risultare decisivi nel corso della gara.

I due uomini più temuti della compagine campana sono Piotr Zieliński e Khvicha Kvaratskhelia. Il Milan è la vittima preferita del polacco, che contro i rossoneri ha segnato quattro gol in Serie A. Il centrocampista ha iniziato questa nuova stagione in modo eccezionale, giocando da leader e perfezionando soprattutto il livello tecnico delle sue prestazioni. Finora ha messo a segno tre gol e fornito quattro assist, tra campionato e Champions League.

Al contrario il georgiano è arrivato in silenzio, ma partita dopo partita si sta prendendo la scena meritatamente. In questa Serie A solo tanto Immobile (10) ha realizzato più tiri nello specchio di Kvaratskhelia (nove). Kvara è anche il giocatore che è stato coinvolto in più sequenze terminate poi con una conclusione (ben 43). Il nuovo arrivato ha dimostrato di essere perfettamente in grado di realizzare le idee di gioco volute da Spalletti. Tuttavia un altro giocatore al quale bisognerà prestare attenzione è Giacomo Raspadori, appena giunto in azzurro. Proprio lui ha già segnato tre gol ai rossoneri ed è reduce da un sigillo in Champions League.