Milan-Napoli, cosa aspettarsi dal big match di San Siro? Tutti d’accordo

Questa sera alle 20:45 è in programma a San Siro il big match tra Milan e Napoli, valido per la settima giornata di Serie A.

Questa sera alle 20:45 il Milan affronterà il Napoli nell’attesissimo match di San Siro. Le due formazioni vogliono trionfare in questo scontro diretto, così da portarsi al vertice della classifica. Ottenere i tre punti in questa gara sarà fondamentale infatti per la lotta scudetto, punti che potrebbero rivelarsi decisivi a fine anno (come successo nella passata stagione).

Proprio dello scontro del Meazza ha parlato Ruben Buriani, ospite a TMW Radio. Sulla gara tra rossoneri e azzurri ha dichiarato: “Mi auguro che sia uno spettacolo, anche se entrambe vengono da una sfida infrasettimanale contro due squadre inferiori ma ostiche. In questo momento comunque Napoli e Milan applicano un buono gioco e credo che ci sarà da divertirsi. De Ketelaere e Kvaratskhelia? In questo momento sta giocando di più il napoletano che il belga. Secondo me sono entrambi estremamente forti e mi auguro che possano rappresentare un valore in più per il nostro campionato”.