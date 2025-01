Gimenez sulle voci di mercato: “Il mio futuro lo conosce solo Dio…”

Il Milansta cercando un rinforzo in attacco in questi ultimi giorni di calciomercato. E il sogno del club rossonero è quello di arrivare a Santiago Gimenez del Feyenoord. Ieri il centravanti ha trascinato la squadra olandese nella sorprendente vittoria della squadra olandese per 3-0 contro il Bayern Monaco in Champions League.