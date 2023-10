Gilardino: “La squadra sta bene, valuteremo in base a chi è al top”

Ieri il Genoa, prossimo avversario del Milan in campionato, ha pareggiato a Udine 2-2. Queste le parole del tecnico rossiblù nel post match

Dopo la vittoria contro la Lazio, il Milanora è concentrato sulla Champions League. Mercoledì la squadra di Pioli andrà in Germania per affrontare il Borussia Dortmund, nella seconda partita del girone. Nel prossimo turno di Serie A invece il Diavolo affronterà il Genoa, sabato alle 20:45. Ieri la squadra rossoblù ha pareggiato 2-2 a Udine, ripresa nei minuti finali. Alberto Gilardino poi si è espresso in conferenza stampa.

L'analisi del tecnico: "La squadra sta bene, è vogliosa di giocarsi le partite sia in casa che in trasferta. Bisogna dare atto, avendo giocato due giorni fa, di aver fatto un’altra grande partita, con poco tempo per recuperare le energie. Abbiamo tenuto il campo e saputo soffrire, creando i presupposti per fare più di due gol. Il rammarico è non averla chiusa subendo il pareggio. Questa partita ci deve dare forza e consapevolezza, per il prosieguo del campionato è una gara importante. Retegui ha avuto un problemino al ginocchio, nulla di grave, ma ho preferito cambiarlo".

La condizione: "Fisicamente stiamo bene, lo abbiamo dimostrato con la Roma e in questa partita. Avessimo avuto problemi, non avremmo tenuto bene anche con l’Udinese, che è di gamba. La prossima? Vedremo in base a chi avrò a disposizione e come vorremo proporre il nostro gioco. Valuteremo le soluzioni migliori in base a chi avremo al top".

