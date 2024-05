Gilardino a Dazn: “Questa squadra ha un gran cuore, risultato importante”

In esclusiva a Dazn ha parlato Alberto Gilardino che ha detto: “Sono molto contento della gara fatta. Questa squadra ha un cuore grande e ha voglia di stupire. Questi sentimenti dobbiamo farli nostri e averli sempre perchè noi siamo il Genoa ”.

“Siamo cresciuti partita dopo partita in questa stagione. Settimana dopo settimana. Venire qui a giocare contro il Milan e avere questo atteggiamento è da squadra esperta. Sono contento di come abbiamo interpretato la gara . Stasera sono felicissimo. Chi ha giocato ha dato dutto. Avevamo anche qualche infortunato di troppo”.

“Ha un margine di miglioramento importante. È un giocatore importante per noi. Deve continuare così. Sia lui che Ekuban stanno facendo bene”.

