Giampaolo: “Milan? La mia non è stata un’opportunità, sono rimasto poco”

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato intervistato dal quotidiano Il Giornale: le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva al Giornale è intervenuto il tecnico della Samp Marco Giampaolo che ha detto: "Milan? A dire il vero non fa parte dell’attualità. Il mio rapporto con il Milan non c’entra nulla con il presente, ora sono alla Samp e il Milan fa la sua parte che è poi quella del Milan. Comunque non è stata una opportunità perché sono stato talmente poco da far disperdere il valore dell’opportunità".

Sulla difficoltà del campionato italiano

"Nell'ultima giornata di campionato, il Venezia, già retrocesso, fa un punto a Roma, noi della Samp, pur salvi, siamo riusciti a vincere con la Fiorentina che si giocava l'Europa. Oggi il campionato italiano dimostra che le squadre si giocano le partite: di scontato non c'è nulla e soprattutto fare brutte figure non piace a nessuno, le partite si giocano".

Ancora le parole di Giampaolo

“Le poniamo sempre l'attenzione su dinamiche vecchie di 10 o 20 anni fa, non facciamo altro che alimentarle. Negli ultimi anni e oggi il campionato italiano dimostra che le squadre si giocano le partite e poi, probabilmente la più forte vince in percentuale rispetto all'altra. Ma di scontato non c'è nulla e soprattutto fare brutte figure non piace a nessuno, le partite si giocano. L'Inghilterra, da questo punto di vista, ci insegna molto". Queste le sue parole

Il giornalista Furio Fedele ha parlato invece degli errori del Napoli nella lotta Scudetto

Ai microfoni di 7 Gold Fedele ha detto: "In casa Napoli ci sono tanti rimpianti per lo scudetto svanito. Luciano Spalletti è stato molto contestato dai tifosi, ha perso la fiducia di gran parte dei supporters azzurri dopo quanto accaduto. Mi riferisco soprattutto alla sconfitta contro l'Empoli che, per come è maturata, resterà nella storia. I partenopei non hanno perdonato Spalletti per quella sconfitta. Il Napoli ha fatto male anche contro la Roma quando, in vantaggio, è stato rimontato a tempo quasi scaduto. Infine è andata male anche contro la Fiorentina. Degli errori del Napoli ne ha beneficiato il Milan. I rossoneri, a una giornata dal termine del campionato, hanno due punti di vantaggio sull'Inter e sono chiaramente favoriti per la vittoria dello scudetto". Queste le sue parole.