Ancora Giacinti: “Scudetto? Con la Roma ho capito che ce l’avremmo fatta”

L'ex attaccante del MilanValentina Giacinti ha parlato in esclusiva al Corriere della Sera e ha detto: “Non avevo mai pensato di andar via definitivamente dal Milan. Poi però quando è arrivato quel momento, dopo il prestito alla Fiorentina, la prima squadra a cui ho pensato è stata proprio la Roma. La sentivo già come casa e sapevo di poter portare io qualcosa di diverso qui. Ho trovato un ambiente che mi ha aiutato a essere me stessa”.