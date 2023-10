Domani Genoa-Milan: la time machine con André Silva protagonista

Domani il Milan giocherà a Marassi contro il Genoa per l'8a giornata di Serie A. Riviviamo un precedente del 2018 col portoghese sugli scudi

Dopo la Champions si torna subito in campo. Domani i rossoneri affronteranno il Genoaa Marassi. Grazie al sito ufficiale del Milan, riviviamo un match del passato. Ecco la time machine: "Dopo una stagione d'assenza, dovuta alla retrocessione in B dei liguri, Genoa e Milan tornano a incrociarsi in campionato. Una sfida, quella tra rossoblù e rossoneri, che in passato non ha mancato occasione di regalare emozioni e risultati acciuffati quando tutto sembra ormai deciso. Un esempio è il precedente risalente alla Serie A 2017/18, fondamentale nel regalare tre punti chiave, per l'allora squadra di Gattuso, nella corsa alle coppe europee. Una sfida, quella dell'11 marzo 2018, decisa dal primo gol nel campionato italiano di André Silva: sino a quel pomeriggio genovese, infatti, il portoghese era andato a segno (otto volte) soltanto in Europa League.

L'approccio al mondo rossonero del giovane attaccante portoghese era stato di altissimo livello, con la doppietta (alla prima da titolare) contro lo Škendija e addirittura una tripletta nella sfida che aveva inaugurato il nostro girone europeo, la trasferta contro l'Austria Vienna. A essere più avaro di soddisfazioni era stato il percorso in Serie A: la staffetta in avanti con Kalinić non aveva sbloccato André Silva, e l'avvicendamento in panchina tra Montella e Gattuso non aveva portato a risultati diversi. Con un Milan reduce da tre vittorie consecutive, e la settimana di sosta forzata per la tragica morte di Davide Astori, l'incrocio con la squadra di Ballardini rappresentava un crocevia importante per i destini rossoneri e le ambizioni di coppe europee.

La prima ora abbondante di gioco aveva visto diverse occasioni da gol per entrambe le parti: Bonaventura e Kalinić da un lato, Galabinov e Zukanović dall'altro per un Genoa che registra anche un gol annullato per fuorigioco a Rigoni dopo check del VAR. Al 68' Gattuso alza il tasso offensivo rossonero, con l'uscita di Çalhanoğlu e l'ingresso in campo proprio di André Silva. La porta di Marassi, però sembra stregata da un incantesimo che si spezza quando il cronometro recita 93 minuti e 53 secondi. L'istante in cui l'attaccante portoghese si produce in una splendida torsione a insaccare il cross di Suso, per battere Perin e siglare l'1-0 del Milan a tempo sostanzialmente scaduto. Un gol da tre punti, il miglior modo per sbloccarsi anche in campionato per il nativo di Baguim do Monte".

