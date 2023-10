Stasera Genoa-Milan: la pericolosità dei rossoblù nei recuperi offensivi

Questa sera alle 20:45 il Milan sfiderà a Marassi il Genoa: i rossoneri dovranno fare attenzione a una caratteristica della squadra rossoblù

Questa sera alle 20:45 il Milanscenderà in campo a Marassi contro il Genoa, per l'ottava giornata di Serie A. I rossoneri sono in testa insieme all'Inter a quota 18, mentre i rossoblù sono quattordicesimi a quota 8 punti.

La squadra di Gilardino viene da 4 punti conquistati nelle ultime due partite contro Roma e Udinese. Attraverso i dati Opta, vediamo una delle armi del Grifone: i recuperi offensivi.

Il Genoa è al pari dell’Inter una delle due squadre ad aver segnato più gol in questo campionato in seguito a un recupero offensivo. Entrambe infatti hanno segnato tre reti a testa. I tre gol liguri in questa situazione di gioco sono arrivati tutti nel corso delle ultime due partite contro Roma (2) e Udinese (1).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.