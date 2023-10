Verso Genoa-Milan: le curiosità sui precedenti della sfida di Marassi

Stasera alle 20:45 a Marassi il Milan sfiderà il Genoa per l'ottava giornata di campionato: ecco cosa c'è da sapere sui precedenti del match

Questa sera alle 20:45 il Milansarà impegnato a Marassi contro il Genoa, per l'ottava giornata di Serie A. Andiamo a vedere le curiosità sui precedenti della sfida di Marassi, grazie alle statistiche di Opta.

Il Milan ha vinto in sette delle ultime nove sfide di Serie A con il Genoa (1N, 1P), tra cui tutte le ultime tre in ordine di tempo. In questo periodo per ben sette volte ha fatto almeno due gol.

Nelle ultime cinque partite al Ferraris tra Genoa e Milan in Serie A, ci sono stati ben quattro successi rossoneri e un pareggio. L’ultima vittoria dei rossoblù in casa contro i rossoneri in Serie A risale al 3-0 con Juric in panchina del 25 ottobre 2016 (gol di Ninkovic, autogol di Kucka e Pavoletti).

