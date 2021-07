Gazzetta dello Sport | Prima pagina: “Ibra, una fretta del diavolo”

L'11 rossonero sta lavorando, senza sosta, per farsi trovare pronto in vista dell'inizio della prossima stagione

Redazione Il Milanista

Gazzetta dello Sport, prima pagina

MILANO - Ecco la prima pagina del 20 luglio 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare senza sosta per riannettersi al gruppo; lo svedese non sembra soffrire il passare degli anni, tanto che si allena con sempre maggior intensità e senza giorni di riposo con un unico obbiettivo: tornare in campo prima dell'inizio del campionato.

Un vero e proprio dio del calcio, impassibile davanti alle difficoltà: l'11 del Milan continua a stupire i più, confermandosi la vera e unica arma segreta di questa squadra. La mentalità vincente, la volontà forte e la tanta determinazione sono i suoi punti di forza, che prima ancora della prestanza fisica potrebbero aiutarlo a giocare prima del previsto.

Allenamenti e test

Ibra vuole assicurarsi la decima stagione in Serie A della sua lunga e strepitosa carriera. L'ex-PSG non riesce ancora a correre e non potrà forzare la mano, almeno se vuole dare al Milan un contributo significativo anche alla soglia dei quarant'anni.

Il lavoro quotidiano e continuato è lodevole ma non bisogna strafare: anche perché non avrebbe davvero senso; gli infortuni alle ginocchia sono sempre delicati e un nuovo k.o. rischierebbe di chiudere definitivamente la sua avventura da calciatore.

Il gol, ad oggi, è tornare a correre. Dopo l'intervento in artroscopia al ginocchio sinistro e il normale mese di fisioterapia, lo step successivo è rimettersi alla prova con un po' di "running" sul campo. Tornare a calpestare l'erba e vedere come l'arto risponde alle sollecitazioni.

Le quattro settimane dall'operazione sono trascorse: nei prossimi giorni Zlatan si sottoporrà ai test di controllo. E se tutto procederà bene, dai primi di agosto tornerà a correre in campo, aggiungendo via via gli esercizi col pallone. Questo è il programma ma sembra che l'11 rossonero abbia ancora la forza di bruciare i tempi, anche se le dovute valutazioni verranno fatte giorno per giorno.