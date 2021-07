L’importanza di chiamarsi Zlatan: il rientro di Ibra fondamentale per il Milan

Molto dipende da Zlatan Ibrahimovic, è lui la stella rossonera, vero e proprio faro per i suoi compagni di squadra.

Redazione Il Milanista

Il Milan aspetta Zlatan Ibrahimovic, che sta recuperando dall'intervento al ginocchio e dovrebbe essere presto arruolabile per tornare in gruppo con i compagni. I rossoneri, soprattutto dopo il ritorno a Milano dello svedese, hanno dimostrato di avere una vera e propria marcia in più con Ibra in campo. Questo ha permesso alla squadra di crescere molto dal punto di vista della mentalità, e lo hanno dimostrato durante l'ultima stagione vista l'assenza prolungata di Ibrahimovic durante l'anno.

Dopo l'operazione al ginocchio subita il 18 giugno, tra una settimana Ibrahimovic dovrebbe ricominciare a correre. Il grande obiettivo di Ibra è quello di essere pronto per tornare in campo per la prima giornata di campionato contro la Sampdoria. Lo svedese, comunque, potrà recuperare con calma dato l'arrivo a Milano di Olivier Giroud, alternativa e possibile partner di Zlatan.

Le parole di Tecca

Del Milan, di Ibra e della sua influenza ha parlato ai microfoni di Sky Sport il giornalista Giovanni Tecca, che ha analizzato la situazione dei rossoneri. Queste le sue parole: "Quello di quest'anno sarà un Milan più forte, un Milan che dovrà dare risposte sul piano della continuità. Abbiamo avuto un Milan uno nella prima parte della stagione e un Milan due che ha risentito della fatica di aver iniziato prima delle altre per i preliminari di Europa League.

Ibrahimovic ha giocato il 50% delle partite dell'anno scorso, ma quest'anno deve fare di più nonostante l'età che avanza. Sappiamo che è reduce da un infortunio al ginocchio, ma deve essere la chiave del Milan. Abbiamo capito la sua importanza per i rossoneri, non solo per i gol ma anche per la capacità di trascinare i compagni.

Se il Milan riuscirà ad avere un Ibrahimovic con una percentuale di partite maggiore, sicuramente potrà far meglio dell'anno scorso e lottare anche per lo Scudetto".