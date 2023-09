La Gazzetta punta i riflettori su Yacine Adli: “Milan, guido io”

La Gazzetta dello Sport in prima pagina oggi si concentra sul centrocampista classe 2000, che contro la Lazio sarà confermato come regista

Domani alle 18 il Milan sarà protagonista del terzo big match di questo inizio di stagione: la sfida con la Lazio . Dopo la vittoria contro il Cagliari , Stefano Pioli riproporrà Yacine Adli come regista davanti alla difesa.

La Gazzetta dello Sport oggi in prima pagina ha puntato i riflettori proprio sul classe 2000. Il titolo è eloquente: " Milan, guido io ". La Rosea sottolinea la sorprendente prova da regista fornita dal franco-algerino a Cagliari.

Il quotidiano rileva come Adli sia passato da "dimenticato" a titolare, anche in una grande sfida come quella di domani contro i biancocelesti. L'ex Bordeaux è l'uomo a sorpresa che entra nell'ambito della lotta scudetto.