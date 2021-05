Gazidis scrive ai dipendenti del Milan: “Siamo lo spirito e l’energia del Milan”

Ecco la lettera dell'a.d. rossonero

"Gentile Collega, dopo una serata entusiasmante, per chi ama i colori rossoneri, con straordinaria felicità concludiamo una stagione emozionante entrando in Champions League, con tutti i nostri Team. In un momento storico difficile per chiunque nel mondo, compreso tutti i milanesi e i milanisti, siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto tutti insieme questo importante traguardo per il Club. Siamo ancora all’inizio di un percorso ambizioso: riportare il Milan dove merita, ai vertici del calcio mondiale, creando un modello innovativo, dentro e fuori dal campo, con un futuro solido e sostenibile, attraverso valori forti in cui rispecchiarsi. Ma nonostante le difficoltà dovute anche all’effetto della Pandemia, la nostra realtà è sempre più concreta. Siamo un Club che ha suscitato grandi emozioni, che ha dimostrato il proprio valore sul campo, esprimendo un’identità di gioco all’avanguardia, con una modello unico sul campo, con giovani talenti e notevole potenziale di crescita. Siamo un Club che sta impegnandosi per raggiungere la sostenibilità finanziaria e che si è confermato come brand riconosciuto e ammirato a livello internazionale. Queste sono le fondamenta che abbiamo costruito e che rafforzeremo ulteriormente, da domani, con rinnovata energia e ambizione, insieme all’Area Tecnica, a tutto il management e i collaboratori del Club. Abbiamo intrapreso la strada giusta e dobbiamo proseguire il nostro percorso uniti, con il sostegno dei nostri meravigliosi tifosi e dei nostri prestigiosi partner. So bene che sono ancora tempi difficili e per questo voglio ringraziare tutti voi, per quello che fate e dimostrate quotidianamente per il Club. Continuiamo così: insieme, siamo la forza di questo Club, siamo lo spirito e l'energia del Milan.