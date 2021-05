Calhanoglu: “Milan speciale per me. Futuro? Non ho ancora deciso”

Le parole di Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan.

MILANO - Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, si è così espresso al portale turco Fotomac: "Il Milan è speciale per me. Dopo anni siamo tornati in Champions League, sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo con la squadra. Non voglio parlare del mio futuro, ora sono concentrato sull'Europeo. Non ho ancora deciso".