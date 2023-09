Dalla Francia: Gattuso è pronto a guidare la panchina del Marsiglia

Come riferito da ANSA un ex calciatore, ed allenatore rossonero è pronto ad abbracciare una nuova avventura...

Come riferito da ANSA un ex calciatore, ed allenatore rossonero è pronto ad abbracciare una nuova avventura. Parliamo di Gennaro Gattuso, che sarà il nuovo allenatore dell' Olympique Marsiglia - secondo quanto riferito oggi dalle radio pubbliche francesi della catena di Radio France.

GATTUSO: IL NUOVO PERCORSO DA INTRAPRENDERE

L'ex leggenda rossonera è atteso in queste ore in città e potrebbe essere in panchina già sabato per la 7/a giornata di Ligue 1, con il Marsiglia impegnato in trasferta contro il Monaco. "Ringhio" prenderà il posto di Marcelino, che ha lasciato la panchina dopo la sconfitta sonora contro il Paris Saint Germain (4-0).