Gattuso: “Non sono al Tottenham perchè credevano alle accuse contro me”

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato il nuovo allenatore del Valencia Gennaro Gattuso il quale parlando del passato ha detto: "Io sbaglio a non parlare per così tanto tempo, a non aver strumenti per difendermi, ma sono fatto così. Però, sarei ipocrita se dicessi di non aver sofferto per le cose che hanno detto su di me. Ma l'ho fatto in silenzio. Sono stato bersagliato per cose che non fanno parte di me, ma io sono un'altra persona. Sono uscite cose che non sono vere. Se andiamo a prendere cose che ho detto 15 anni fa e le mettiamo in un certo contesto la polemica ci può stare, ma sono diverso da come mi hanno descritto".