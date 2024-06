L’ex Milan Gattuso riparte dalla Croazia: ha firmato con l’Hajduk Spalato

Il suo ultimo impegno da allenatore è stato alla guida del colosso francese Olympique Marsiglia, dalla cui panchina è andato via a febbraio di quest'anno. In Spagna in precedenza ha allenato il Valencia, e prima ancora Fiorentina, Napolie Milan, dove ha allenato da giocatore il nostro direttore sportivo Nikola Kalinić. All'inizio della sua carriera da allenatore, dopo l'episodio in Svizzera, è stato a capo dello staff tecnico del Palermo, poi del greco OFI Creta e dell'italiano Pisa.