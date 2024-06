Sarri e la sua personale predizione: “Il Napoli arriverà nei primi tre posti”

Il tecnico Maurizio Sarri ha parlato dei calendari troppo affollati ma non solo. Ecco le sue parole in merito...

In esclusiva al Corriere della Sera ha parlato Maurizio Sarri che ha detto: “Se Conte è l’uomo giusto dopo una stagione così deludente? Il Napoli dovrà fare un percorso, stravolgere il modo di giocare. La fortuna è che Conte è molto veloce in queste situazioni a trasmettere la propria mentalità. Non li vedo fuori dalle prime tre, il lato positivo dello scorso anno è che hanno perso terreno ma erano e sono una squadra forte".