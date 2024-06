Calciomercato Milan – Sky dà l’annuncio in diretta: “Scelti questi 4 colpi” / News

Il nuovo centravanti titolare è, come ben sappiamo, la priorità principale del mercato estivo del Milan. C'è da sostituire Olivier Giroud e aumentare i gol provenienti dal reparto offensivo. Insomma, il Milan ha l'obbligo di trovare un vero bomber nel corso del prossimo calciomercato al quale affidare l'attacco rossonero del presente e del futuro. A tal proposito, Joshua Zirkzee ha convinto tutti da tempo. Anche Fonseca gradirebbe il profilo dell'olandese ma, come vi abbiamo anticipato già nelle scorse ore, la pista che porta all'attaccante del Bologna si è fatta fortemente in salita per il Milan. Non c'è però solo Zirkzee (o le sue possibili alternative) nel mirino del Milan per il prossimo calciomercato. Di questo ha parlato in queste ore l'esperto di mercato Manuele Baiocchini in diretta su Sky Sport: ecco quanto rivelato dal giornalista <<<