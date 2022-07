Ganz: “Che calore Livigno, ci hanno fatto sentire tutti a casa”

Il Milan Femminile è in ritiro in quel di Livigno fino a venerdì. Nella giornata di ieri c'è stata una conferenza stampa per spiegare il legame tra il Milan e il territorio di Livigno.

""Siamo molto contenti di aver scelto Livigno come sede del ritiro estivo per la nostra Prima Squadra femminile. La preparazione sta andando molto bene grazie anche alle strutture che ci sono state messe a disposizione e che ci permettono di allenarci in una cornice davvero splendida. Le ragazze hanno la possibilità di lavorare immerse nella natura, in una perla della nostra regione. Cultura locale, natura, sport, enogastronomia... Abbiamo unito diversi aspetti per un'esperienza straordinaria e sicuramente funzionale per le nostre esigenze", ha dichiarato Elisabet Spina, Head of Women Football AC Milan".