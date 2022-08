Milan Femminile 3-1 Tokyo Verdy Beleza: il tabellino della gara

Il Milan Femminile ha battuto per tre reti ad una le ragazze del Tokyo Verdy Beleza nella partita inaugurale della Women's Cup 2022

Redazione Il Milanista

“Buona la prima per il Milan d'America: la squadra di Maurizio Ganz batte per 3-1 le giapponesi del Tokyo Verdy Beleza nella partita inaugurale della Women's Cup 2022, guadagnandosi il diritto di affrontare le padrone di casa del Racing Louisville FC in Semifinale. A indirizzare la partita in favore delle rossonere i gol di Martina Piemonte nel primo tempo e di Kosovare Asllani: alla prima assoluta con la maglia del Milan, la svedese ha firmato una doppietta nella ripresa”.

Prestazione incoraggiante per le rossonere

“Ottima la prestazione delle rossonere, più volte vicine al gol nel corso del match (soprattutto con Thomas) e capaci di tenere il pallino del gioco contro un'avversaria forte tatticamente e tecnicamente come il Tokyo Verdy Beleza. La tournée americana continuerà con la Semifinale contro il Louisville, partita che si giocherà nella notte tra mercoledì e giovedì. Il torneo americano vedrà il Milan in campo anche nel weekend - è prevista anche un'eventuale finale per il 3° posto - contro una squadra tra le messicane del Club América e l'OL Reign di Megan Rapinoe”.

Il tabellino della gara

“MILAN-TOKYO VERDY BELEZA 3-1

MILAN (3-4-3): Giuliani (1'st Babb); Mesjasz, Guagni, Fusetti; Soffia (25' Thrige), Mascarello (1'st Rubio), K. Dubcová, Tucceri Cimini; Thomas (25'st M. Dubcová), Piemonte (14'st Asllani), Bergamaschi (14'st Adami). A disp.: Beka; Árnadóttir, Carage; Vigilucci. All.: Ganz.

TOKYO (3-5-2): Tanaka; Muramatsu, Iwashimizu, Miyagawa; Shimizu, Kanno, Nishikawa (1'st Matsuda), Kinoshita (10'st Kimura), Kitamura; Hiwatari, Ueki (25'st Sakabe). A disp.: Kurosawa, Nishimura; Horiuchi, Utsugi; Kobayashi. All.: Takemoto.

Gol: 29' Piemonte (M), 19'st e 36'st Asllani (M), 37'st Shimizu (T).

Ammonita: 28'st Iwashimizu (T)”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla vittoria di ieri delle rossonere per tre reti ad una sulla formazione del Tokyo Verdy Beleza nella partita inaugurale della Women's Cup 2022. <<<Per quanto riguarda il mercato in entrata il Milan punta questi giocatori: Maldini ha fatto la lista!>>>