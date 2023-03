Ganz: “Le ragazze hanno fatto qualcosa di bello. Da lunedì ricominciamo”

In seguito alla sconfitta allo scadere per 3-1 contro la Roma, il tecnico del Milan Femminile Ganz ha rilasciato alcune dichiarazioni

In seguito alla sconfitta allo scadere per 3-1 contro la Roma , il tecnico del Milan Femminile Maurizio Ganz ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV. Di seguito le parole del mister:

RICOMINCIARE AL MEGLIO: "Da lunedì dobbiamo cominciare a pensare alla Juventus, consapevoli che possiamo migliorare ancora di più, sperando di recuperare giocatrici, perché non dimentichiamo le assenze di Mascarello, Asllani. Thomas ha fatto un allenamento in settimana e Gudny ne ha fatti due. Avevamo tante giocatrici che non stavano bene, però è così e l'umica maniera è lavorare per migliorarci".