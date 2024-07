Ancora Galliani su Maldini: “Quando hai 26 giocatori credo che…”

In esclusiva durante la presentazione di Nesta come nuovo allenatore del Monza ha parlato Adriano Galliani che ha detto: “Maldini? In questo momento siamo sette, a parte i vari Maric, Mancuso e altri che partiranno, ma siamo sette giocatori per tre ruoli. Numericamente, il Monza è coperto in tutti i ruoli: si può cambiare, sperando di migliorare tecnicamente, ma abbiamo tanti giocatori. Non abbiamo bisogno di giocatori, ne abbiamo bisogno se ne partono altri”.