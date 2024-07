Galliani: “Daniel Maldini? Per ora è una suggestione, non trattativa”

In esclusiva durante la presentazione di Nesta come nuovo allenatore del Monza ha parlato Adriano Galliani che ha detto: “Se sto lavorando per riportare Daniel Maldini a Monza? Siamo alle suggestioni e non a una trattativa, vediamo. In attacco siamo in tanti, è partito Carboni e non si sa cosa succede, ma nel sottopunta di destra a piede invertito oltre a Colpani abbiamo Forson, ci crediamo molto e siamo stracoperti”.