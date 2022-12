Galliani: “La Serie A con il Monza è stata meglio delle cinque Champions”

Della promozione in Serie A del Monza ha parlato l'attuale amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani in occasioni della festa di Natale del Monza .

Ancora le parole di Adriano Galliani

"Una delle cose che ho fatto meglio di tutte è stato far diventare tifosissimo del Monza anche il presidente Silvio Berlusconi. Senza di lui non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo. L'emozione provata con la promozione del Monza in Serie A è stata superiore di quella provata con le cinque Champions League con il Milan". Queste le parole in occasioni della festa di Natale del Monza dove ha parlato l'attuale amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani.