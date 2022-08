Gianluca Galliani: “Chi ha vinto lo Scudetto l’anno prima è sempre favorito!”

Il figlio di Adriano Galliani ha parlato del prossimo campionato che prenderà il via tra dieci giorni: le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, durante il consueto programma targato Maracanà, ha parlato il figlio del grande Adriano Galliani ovvero Gianluca Galliani il quale ha detto: "Ho sempre considerato i campioni d'Italia favoriti. Quest'anno tocca al Milan, ma mi sembra che quest'anno ci sia più lotta. La Roma si è rinforzato tanto, mi piace il Napoli e poi la Juve non puoi non considerarla!”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, durante il consueto programma targato Maracanà, dove del Milan ha parlato il figlio del grande Adriano Galliani ovvero Gianluca Galliani.

Anche Giorgio Ciascini (storico vice di Ancelotti) ha parlato del prossimo campionato

Intervistato da Tuttosport Giorgio Ciascini ha detto: "Il Milan dovrà lottare per riuscirci. Parliamo di un club che può giocare solo per i vertici. Le avversarie si stanno tutte rinforzando, quindi non sarà facile. L’anno scorso, a parte l’Inter, non c’è stata una rivale vera e propria. In questa stagione sarà diverso, le rivali saranno più agguerrite. La Juventus, che aveva deluso, tornerà a lottare insieme all’Inter. Attenzione poi alla terza o alla quarta incognita. Può essere la Roma, ma anche il Napoli, che sulla carta ora si è indebolito, ma il mercato non è finito". Queste le parole di Giorgio Ciascini intervistato a Tuttosport.

Paolo Condò ha infine parlato del mercato rossonero

Sky Sport ha intervistato in esclusiva il noto giornalista Paolo Condò il quale ha detto: "Il Milan sta cercando un giocatore che possa ripercorrere la carriera di Desailly. I rossoneri vogliono un calciatore che possa giocare al centro della difesa ma all'occorrenza anche a centrocampo. Io ho in mente il nome, ma non credo sia in vendita ovvero Scalvini dell'Atalanta". Queste le parole a Sky Sport che ha intervistato in esclusiva il noto giornalista Paolo Condò.