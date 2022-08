Calciomercato Milan / Pioli sogna in grande: ecco chi vuole comprare

Charles De Ketelaere è il grande colpo dell'attuale calciomercato del Milan, che con il talento belga si è assicurato un gran bel giocatore sia per il presente che per il futuro. Maldini, Massara e Pioli però non hanno nessuna intenzione di accontentarsi, come è ovvio che sia per un club come il Milan. Il progetto prosegue, sia in questa sessione estiva di mercato che in vista delle prossime. Sulla lista della spesa dei rossoneri infatti continuano ad esserci tanti nomi per il presente e per il futuro e alcuni sono decisamente clamorosi.