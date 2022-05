Galliani: “Non potete capire le emozioni di aver portato il Monza in Serie A”

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato dopo la conquista della Serie A da parte del suo Monza

Dopo la promozione in Serie A del Monza ha parlato l'amministratore delegato della squadra brianzola Adriano Galliani. Sentite le sue parole riportate da Tutto Mercato Web: "Mia mamma era nipote di un presidente del Monza, mi portava a vedere le partite. L'ho persa che non avevo neanche 15 anni, nel '59, il giorno dopo c'era Monza-Cagliari e mio padre volle che io andassi a vederla, perché voleva rendermi meno duro questo dolore immenso. Monza è stata tutta la mia vita, io sono di Monza. Non potete neanche immaginare, emotivamente è incredibile e pazzesco: per chi è nato lì, portare la squadra in Serie A dopo 110 anni... Non potete capire le emozioni, nonostante sia un tifosissimo del Milan. Ringrazio tutti, hanno tutti messo un pezzetto di qualcosa".