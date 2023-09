Galliani: “Inter-Milan 5-1? Berlusconi avrebbe reagito così”

Adriano Galliani ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha toccato diversi temi. L'amministratore delegato del Monza ha ricordato ancora una volta il presidente Silvio Berlusconi , parlando anche del Milan .

I grandi momenti insieme: "Posso dire che i momenti più belli sono stati due. Uno è la promozione del Monza in Serie A dopo 110 anni . L'altro è la prima vittoria nella Coppa dei Campioni del Milan, a Barcellona, nel maggio 1989 contro la Steaua Bucarest ".

Cosa avrebbe detto il Cavaliere sul derby perso 5-1 dal Milan: "Forse vi sorprenderò. Berlusconi era certamente un grandissimo tifoso del Milan, ma non era affatto anti-interista , perché si sentiva cittadino di Milano. Avrebbe sofferto tanto per i rossoneri, ma avrebbe riconosciuto i grandi meriti dell’ Inter , che ha giocato una partita perfetta . Era un esteta, anche nel calcio, e il fatto che una squadra della sua città avesse giocato così bene gli avrebbe fatto piacere ".

