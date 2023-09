Calciomercato | “Contatti avviati”: il Milan spinge per il colpo a zero!

Il Milan continua a muoversi nell'ombra e lontano dai riflettori del calciomercato in prospettiva futura. Nonostante la ricca campagna acquisti estiva infatti, il campo sta suggerendo che la rosa a disposizione di Pioli - seppur rinforzata e allungata - non è ancora completa. Manca qualcosa in diversi riparti e la dirigenza starebbe già lavorando in questo senso.

L'atavico problema riguardante il bomber di punta - ad esempio - non è stato risolto. In attesa di capire quale potrà essere il reale apporto di Jovic alla causa rossonera, possiamo spingerci già da ora nell'affermare che il Milan non ha ancora un centravanti che garantisca tanti gol. Ma questa non è comunque l'unica impellenza di mercato per il club di Via Aldo Rossi. Tanto che, stando alle ultime notizie, proprio nelle scorse ore i vertici del Milan avrebbero avuto un incontro per un possibile colpo di calciomercato a parametro zero <<<