Ancora Galli: “Inter sicuramente la più forte di tutte, anche del Milan”

In esclusiva a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ha parlato l'ex portiere rossonero Giovanni Galli che ha detto: “ Leao? Pioli lo conosco bene, è un uomo straordinario ed è un bravissimo allenatore. Nei rapporti interpersonali è un mago e riesce sempre a tirar fuori dai suoi giocatori qualcosa di straordinario“.

"L’Inter è sicuramente la squadra più forte del campionato. Il Milan era riuscito a recuperare sull’Inter due anni fa , ma quest’anno l’Inter ha avuto una grande continuità. Non ci sono magari 14 punti tra Milan e Inter, ma 6-7 ci sono tutti: l’Inter rimane superiore al Milan e a tutte le altre".

