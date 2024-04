Mercato Milan, Ibra scatenato: “Ha deciso, ecco chi vuole comprare!” / News

La prossima sarà un'altra estate decisamente movimentata in casa Milan sul fronte del mercato. Vi abbiamo raccontato che c'è la possibilità che qualche big possa partire, ma la sicurezza è che in entrata arriveranno colpi di calciomercato importanti. La garanzia, da questo punto di vista, è Zlatan Ibrahimovic. Il grande colpo, lo sappiamo, sarà in attacco. Ma Ibra e soci avrebbero già deciso di fare anche un altro grosso botto di mercato per il centrocampo del Milan, che ha bisogno di muscoli e fisicità. Ma quale potrebbe essere il profilo giusto? Sulla lista rossonera ci sono già tanti obiettivi, tra suggestioni, veri e propri sogni di calciomercato, nomi molto concreti e pure qualche possibile sorpresa. Senza perdere altro tempo quindi, iniziamo subito la carrellata con tutte le percentuali aggiornate, dal nome più lontano fino ad arrivare a quello più probabile <<<