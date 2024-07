Ancora Galli: “Credo che il ds del Milan sia in contatto costante con Fonseca”

Ancora le sue parole

“L’obiettivo dell’allenatore è sempre quello di ottenere il meglio dai giocatori. Lukaku potrebbe essere un giocatore di leadership, ma non lo so. Per quello che ho visto non mi pare così però. Non mi sembra come Giroud in questo senso, poi finché non sarà qui e non lo vedremo agire in campo e fuori non lo potremo sapere”.