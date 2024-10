G. Galli: “Maignan vale come un centravanti, è tra i tre migliori al mondo”

Il valore del portiere rossonero: "Mike Maignan vale come un centravanti. E' uno dei tre migliori portieri al mondo e tra i pochi che sposta gli equilibri. Avere il francese tra i pali ti dà 7-8 punti in più a campionato. Maignan è un portiere che vive la partita. In campo si fa sentire non solo per la sua grande affidabilità, ma soprattutto per la personalità. E' un giocatore moderno che ha nell'esplosività il suo punto di forza. In più riesce a infondere sicurezza nei compagni: con uno così alla spalle, i difensori giocano più sereni...".