Galli: “Nel calcio non basta solo il talento, il giovane migliore che ho coltivato…”

Sui giovani : “Non sempre si vede subito se un giocatore ha le doti per emergere, va educato, nel senso latino, ex ducere, tirare fuori, va fatto in modo che possa emergere, creare le condizioni, il contesto di allenamento e di gara.Bisogna capire che in quella persona c'è un talento che emergerà”.

Sul calcio come sport di squadra: “Il talento non basta a se stesso ha bisogno degli altri. Mi hanno dato dell’eretico, per aver fatto mie e portato nel contesto di lavoro teorie sull’apprendimento tenute finora lontane dal calcio. Per il mio desiderio continuo di andare sempre avanti, di provare a educare i giovani sin dal principio a un’idea di calcio propositivo, di considerare il calciatore una persona nella sua interezza, curando e coltivando non solo le sue doti fisiche, tecniche e tattiche, ma anche le sue relazioni con gli altri, le sue attitudini mentali, il suo benessere psicologico, con la ferma consapevolezza che queste componenti non possano essere separate l’una dalle altre”.