Calciomercato Milan | Annuncio folle: “Scambio clamoroso! Theo Hernandez per…” / News

Il calciomercato del Milan sta vivendo una fase tanto concitata quanto complicata. I temi sul tavolo sono tanti, ma la priorità rimane sempre il colpo in attacco. E con la trattativa Zirkzee al momento congelata, i rossoneri avrebbero virato con forza su Lukaku. Il Milan vorrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il Chelsea per riuscire a spuntarla per il belga, che però pare essere più vicino al Napoli del suo mentore Conte. Pure Lukaku dunque rimane una pista decisamente impervia per il momento. Nel frattempo però, il Milan avrebbe approfittato per parlare sempre con il Chelsea anche di Carney Chukwuemeka, centrocampista fisico classe 2003. Di questo ha parlato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.