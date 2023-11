Galderisi: “Contro il Lecce non sarà semplice, Pioli grande allenatore”

L'ex attaccante del Milan Giuseppe Galderisi ha parlato in vista della sfida tra i rossoneri e il Lecce. Le sue parole...

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'ex rossonero Giuseppe Galderisi che ha detto: “Contro il Lecce non sarà semplice. La vittoria contro il Psg ha mostrato grande padronanza del gioco. Adesso sta ai calciatori continuare a seguire la strada tracciata da questo grande allenatore, di cui addirittura si pensava fosse finito il ciclo. Io non l‘ho mai pensato”.

Infine su un ritorno di Ibra in società — “Uno come Ibra non può che fare bene al Milan. Il suo ritorno, in qualsiasi veste sarà, consisterà in un supporto, mai in un ostacolo. La carriera parla per lui”.

